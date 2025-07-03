Itau Lønninger

Itau's løn spænder fra $6,378 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $80,277 for en Data Science Manager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Itau . Sidst opdateret: 11/22/2025