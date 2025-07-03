Virksomhedsoversigt
Itau Lønninger

Itau's løn spænder fra $6,378 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $80,277 for en Data Science Manager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Itau. Sidst opdateret: 11/22/2025

Softwareingeniør
Median $36.7K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Dataingeniør

Dataanalytiker
Median $33.9K
Softwareingeniørmanager
Median $56.5K

Produktmanager
Median $36.4K
Dataanalytiker
Median $16.6K
Løsningsarkitekt
Median $50.5K
Forretningsanalytiker
$16.6K
Data Science Manager
$80.3K
Finansanalytiker
$54K
Human Resources
$17.7K
Marketing
$20.5K
Produktdesigner
$6.4K
Programmanager
$33.7K
Projektmanager
$33.7K
Cybersikkerhedsanalytiker
$31.6K
Teknisk programmanager
$38.2K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Itau er Data Science Manager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $80,277. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Itau er $33,820.

