Isracard Lønninger

Isracard's løn spænder fra $25,309 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $165,301 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Isracard . Sidst opdateret: 11/21/2025