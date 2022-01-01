ISG Lønninger

ISG's løn spænder fra $30,055 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $97,147 for en Ledelseskonsulent i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos ISG . Sidst opdateret: 11/21/2025