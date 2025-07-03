Iron Systems Lønninger

Iron Systems's løn spænder fra $12,240 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $111,440 for en Teknisk programmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Iron Systems . Sidst opdateret: 11/21/2025