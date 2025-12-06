Virksomhedsoversigt
InVivo Biosystems
InVivo Biosystems Løsningsarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt samlede kompensation in Canada hos InVivo Biosystems spænder fra CA$122K til CA$177K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for InVivo Biosystems's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/6/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$101K - $117K
Canada
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$88.7K$101K$117K$129K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos InVivo Biosystems?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos InVivo Biosystems in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$177,067. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos InVivo Biosystems for Løsningsarkitekt rollen in Canada er CA$122,013.

Andre ressourcer

