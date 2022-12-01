Virksomhedskatalog
Investec
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Investec Lønninger

Investecs løninterval spænder fra $21,164 i total kompensation årligt for en Investeringsbanker i den nedre ende til $158,746 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Investec. Sidst opdateret: 8/13/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Dataanalytiker
$72.4K
Datascientist
$92.4K
Investeringsbanker
$21.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Marketing
$125K
Produktdesigner
$65.2K
Projektleder
$42.2K
Softwareingeniør
$81K
Software Engineering Leder
$159K
Løsningsarkitekt
$53.8K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Le rôle le mieux payé signalé chez Investec est Software Engineering Leder at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $158,746. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Investec est de $72,417.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Investec

Relaterede virksomheder

  • Lyft
  • Snap
  • DoorDash
  • Databricks
  • Coinbase
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer