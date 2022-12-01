Investec Lønninger

Investecs løninterval spænder fra $21,164 i total kompensation årligt for en Investeringsbanker i den nedre ende til $158,746 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Investec . Sidst opdateret: 8/13/2025