Maskinlæringsengeniør kompensation in San Francisco Bay Area hos Intuit spænder fra $204K pr. year for Software Engineer 2 til $454K pr. year for Senior Staff Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in San Francisco Bay Area udgør i alt $320K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Intuit's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$204K
$161K
$33K
$10K
Senior Software Engineer
$254K
$189K
$49.2K
$16.3K
Staff Software Engineer
$356K
$225K
$83.8K
$47.5K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Intuit er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)