Intuit Backend Softwareingeniør Lønninger i Greater San Diego Area

Backend Softwareingeniør kompensation in Greater San Diego Area hos Intuit spænder fra $125K pr. year for Software Engineer 1 til $329K pr. year for Staff Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater San Diego Area udgør i alt $254K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Intuit's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
$125K
$108K
$12.5K
$5K
Software Engineer 2
$176K
$137K
$26.6K
$12.3K
Senior Software Engineer
$257K
$175K
$63.1K
$19.2K
Staff Software Engineer
$329K
$208K
$90.2K
$30.9K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Intuit er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Backend Softwareingeniør hos Intuit in Greater San Diego Area ligger på en årlig samlet kompensation på $387,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Intuit for Backend Softwareingeniør rollen in Greater San Diego Area er $247,600.

