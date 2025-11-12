Backend Softwareingeniør kompensation in Greater San Diego Area hos Intuit spænder fra $125K pr. year for Software Engineer 1 til $329K pr. year for Staff Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater San Diego Area udgør i alt $254K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Intuit's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
$125K
$108K
$12.5K
$5K
Software Engineer 2
$176K
$137K
$26.6K
$12.3K
Senior Software Engineer
$257K
$175K
$63.1K
$19.2K
Staff Software Engineer
$329K
$208K
$90.2K
$30.9K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Intuit er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)