Virksomhedsoversigt
Intuit
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • UX Designer

  • Israel

Intuit UX Designer Lønninger i Israel

Den gennemsnitlige UX Designer kompensationspakke in Israel hos Intuit udgør i alt ₪618K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Intuit's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Median Pakke
company icon
Intuit
Product Designer
hidden
Total per år
₪618K
Niveau
Staff Product Designer
Grundløn
₪462K
Stock (/yr)
₪91.7K
Bonus
₪64.2K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
13 År
Hvad er karriereniveauerne hos Intuit?
Block logo
+₪196K
Robinhood logo
+₪301K
Stripe logo
+₪67.6K
Datadog logo
+₪118K
Verily logo
+₪74.4K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Intuit er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Produktdesigner tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en UX Designer hos Intuit in Israel ligger på en årlig samlet kompensation på ₪763,085. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Intuit for UX Designer rollen in Israel er ₪532,854.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Intuit

Relaterede virksomheder

  • Google
  • Amazon
  • Apple
  • Microsoft
  • PayPal
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer