Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Lønninger

Intesa Sanpaolos løninterval spænder fra $15,558 i total kompensation årligt for en Finansanalytiker i den nedre ende til $93,254 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Intesa Sanpaolo. Sidst opdateret: 8/13/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $47.7K

Backend softwareingeniør

Finansanalytiker
$15.6K
HR
$81.1K

Projektleder
$85.7K
Cybersikkerhedsanalytiker
$80.1K
Løsningsarkitekt
$93.3K
Teknisk forfatter
$39.8K
Ofte stillede spørgsmål

Kõrgeima palgaga roll Intesa Sanpaolo on Løsningsarkitekt at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $93,254. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Intesa Sanpaolo mediaan aastane kogukompensatsioon on $80,056.

Andre ressourcer