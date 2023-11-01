Virksomhedsoversigt
International SOS Lønninger

International SOS's løn spænder fra $70,614 i samlet kompensation om året for en Data Scientist in United Kingdom i den lave ende til $150,000 for en Salg in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos International SOS. Sidst opdateret: 9/5/2025

$160K

Salg
Median $150K
Data Scientist
$70.6K
IT-teknolog
$94.1K

Programleder
$74.6K
Projektleder
$127K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos International SOS er Salg med en årlig samlet kompensation på $150,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos International SOS er $94,063.

Andre ressourcer