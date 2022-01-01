Interactive Brokers's løn spænder fra $11,558 i samlet kompensation om året for en Informationsteknolog (IT) i den lave ende til $400,000 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Interactive Brokers. Sidst opdateret: 11/25/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.
10%
ÅR 1
15%
ÅR 2
15%
ÅR 3
15%
ÅR 4
15%
ÅR 5
15%
ÅR 6
15%
ÅR 7
Hos Interactive Brokers er RSUs underlagt en 7-årig optjeningsplan:
10% optjenes i 1st-ÅR (10.00% årligt)
15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)
15% optjenes i 3rd-ÅR (15.00% årligt)
15% optjenes i 4th-ÅR (15.00% årligt)
15% optjenes i 5th-ÅR (15.00% årligt)
15% optjenes i 6th-ÅR (15.00% årligt)
15% optjenes i 7th-ÅR (15.00% årligt)
Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/interactive-brokers/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.