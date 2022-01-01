Interactive Brokers Lønninger

Virksomhedsoversigt
Interactive Brokers's løn spænder fra $11,558 i samlet kompensation om året for en Informationsteknolog (IT) i den lave ende til $400,000 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Interactive Brokers. Sidst opdateret: 11/25/2025

Softwareingeniør
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Cybersikkerhedsanalytiker
Median $280K
Softwareingeniørmanager
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
Forretningsdrift
$109K
Dataanalytiker
$116K
Dataanalytiker
$132K
Human Resources
$85.4K
Informationsteknolog (IT)
$11.6K
Juridisk
$106K
Marketing
$106K
Produktdesigner
$174K
Produktmanager
$99.5K
Projektmanager
$189K
Optjeningsplan

10%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

15%

ÅR 5

15%

ÅR 6

15%

ÅR 7

Aktietype
RSU

Hos Interactive Brokers er RSUs underlagt en 7-årig optjeningsplan:

  • 10% optjenes i 1st-ÅR (10.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 3rd-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 4th-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 5th-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 6th-ÅR (15.00% årligt)

  • 15% optjenes i 7th-ÅR (15.00% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Interactive Brokers er Softwareingeniørmanager med en årlig samlet kompensation på $400,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Interactive Brokers er $160,026.

