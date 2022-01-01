Interactive Brokers Lønninger

Interactive Brokers's løn spænder fra $11,558 i samlet kompensation om året for en Informationsteknolog (IT) i den lave ende til $400,000 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Interactive Brokers . Sidst opdateret: 11/25/2025