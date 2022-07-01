IntelyCare Lønninger

IntelyCares løninterval spænder fra $100,500 i total kompensation årligt for en Datascientist i den nedre ende til $197,010 for en Data Science Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos IntelyCare . Sidst opdateret: 8/10/2025