intelliHR Lønninger

intelliHR's løn spænder fra $84,948 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $162,505 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos intelliHR . Sidst opdateret: 11/25/2025