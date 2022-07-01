IntelliGenesis Lønninger

IntelliGenesiss løninterval spænder fra $94,525 i total kompensation årligt for en IT-specialist i den nedre ende til $167,160 for en Cybersikkerhedsanalytiker i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos IntelliGenesis . Sidst opdateret: 8/10/2025