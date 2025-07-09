Intellias Lønninger

Intelliass løninterval spænder fra $15,288 i total kompensation årligt for en Marketing i den nedre ende til $95,574 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Intellias . Sidst opdateret: 8/10/2025