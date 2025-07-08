Intellectual Ventures Lønninger

Intellectual Ventures's løn spænder fra $183,080 i samlet kompensation om året for en Forretningsudvikling i den lave ende til $186,428 for en Projektmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Intellectual Ventures . Sidst opdateret: 11/24/2025