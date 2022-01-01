Virksomhedsoversigt
Intel
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Intel Lønninger

Intel's løn spænder fra $36,403 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $818,056 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Intel. Sidst opdateret: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Ingeniør
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktions Softwareingeniør

Sikkerheds Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Krypto Ingeniør

Systemingeniør

Videospil Softwareingeniør

Forskningsforsker

AI Forsker

AI Ingeniør

Embedded Systems Software Engineer

Hardware Ingeniør
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Produktleder
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Data Scientist
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Teknisk Programleder
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Teknisk Projekt Manager

Software Engineering Leder
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Maskiningeniør
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Løsningsarkitekt
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Produktmarketing Manager

Produktdesigner
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Finansanalytiker
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Programleder
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Kemisk Ingeniør
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Elektroteknisk Ingeniør
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Forretningsanalytiker
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Human Resources
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Materialeingeniør
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Salg
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Felt Salgsmanager

Kundeansvarlig

Forretningsudvikling
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Forretningsdrift
Median $151K
Forretningsdriftsleder
Median $201K
Data Science Leder
Median $262K
Optisk Ingeniør
Median $239K
Produktdesign Leder
Median $290K
Projektleder
Median $57.8K
Revisor
Median $137K

Technical Accountant

Administrativ Assistent
Median $95.2K
Grafisk Designer
Median $235K
Salgsingeniør
Median $201K
Juridisk
Median $300K
Stabschef
$220K
Bygningsingeniør
$231K

Construction Engineer

Kontrolingeniør
$230K
Kundeservice
$103K
Dataanalytiker
$71.7K
Facilitetsleder
$118K
Modedesigner
$76.4K
Industridesigner
$156K
Ledelseskonsulent
$120K
VVS-Ingeniør
$180K
Prompt Engineer
$469K
Rekrutterer
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Teknisk Skribent
$44.2K
UX Researcher
$37.7K
Venturekapitalist
$166K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Intel er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Intel er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Intel er Software Ingeniør at the Fellow level med en årlig samlet kompensation på $818,056. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Intel er $188,939.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Intel

Relaterede virksomheder

  • CDW
  • Western Digital
  • Xilinx
  • Marvell
  • OmniVision Technologies
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer