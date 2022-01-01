Intel Lønninger

Intel's løn spænder fra $36,403 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $818,056 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Intel. Sidst opdateret: 10/21/2025
Maskinlæringsindgeniør
Backend Softwareingeniør
Full-Stack Softwareingeniør
Netværksindgeniør
Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør
Data Ingeniør
Produktions Softwareingeniør
Sikkerheds Softwareingeniør
DevOps Ingeniør
Site Pålideligheds Ingeniør
Krypto Ingeniør
Systemingeniør
Videospil Softwareingeniør
Forskningsforsker
AI Forsker
AI Ingeniør
Embedded Systems Software Engineer
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Intel er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)
33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Intel er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
