Integrate Lønninger

Integrates løninterval spænder fra $3,906 i total kompensation årligt for en Produktchef i den nedre ende til $80,400 for en Projektleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Integrate . Sidst opdateret: 8/10/2025