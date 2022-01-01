Virksomhedskatalog
Integral Ad Science
Integral Ad Science Lønninger

Integral Ad Sciences løninterval spænder fra $105,525 i total kompensation årligt for en Salg i den nedre ende til $320,390 for en IT-specialist i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Integral Ad Science. Sidst opdateret: 8/10/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $175K

Fuld stakk softwareingeniør

Produktchef
Median $165K
IT-specialist
$320K

Salg
$106K
Software Engineering Leder
$269K
Løsningsarkitekt
$159K
Teknisk programleder
$131K
UX-forsker
$109K
Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at Integral Ad Science is IT-specialist at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $320,390. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Integral Ad Science is $162,100.

