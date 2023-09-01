Virksomhedsoversigt
Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Lønninger

Insurance Corporation of British Columbia's løn spænder fra $20,732 i samlet kompensation om året for en Finansanalytiker i den lave ende til $100,500 for en Forretningsanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Insurance Corporation of British Columbia. Sidst opdateret: 10/21/2025

Software Ingeniør
Median $58.4K
Forretningsdrift
$43.9K
Forretningsanalytiker
$101K

Tekstforfatter
$56K
Data Scientist
$80.8K
Finansanalytiker
$20.7K
Produktleder
$101K
Venturekapitalist
$23.5K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Insurance Corporation of British Columbia er Forretningsanalytiker at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $100,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Insurance Corporation of British Columbia er $57,189.

