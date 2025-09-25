Virksomhedsoversigt
Instacart
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktdesign Leder

  • Alle Produktdesign Leder Lønninger

Instacart Produktdesign Leder Lønninger

Den gennemsnitlige Produktdesign Leder samlede kompensation in Canada hos Instacart spænder fra CA$163K til CA$237K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Instacart's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CA$187K - CA$213K
Canada
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CA$163KCA$187KCA$213KCA$237K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 2 flere Produktdesign Leder indberetningers hos Instacart for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

CA$226K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på CA$42.3K+ (nogle gange CA$423K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:

  • 50% optjenes i 1st-ÅR (50.00% årligt)

  • 50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Produktdesign Leder tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesign Leder hos Instacart in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$237,105. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Instacart for Produktdesign Leder rollen in Canada er CA$162,758.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Instacart

Relaterede virksomheder

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer