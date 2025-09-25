Virksomhedsoversigt
Juridisk kompensation in United States hos Instacart udgør i alt $353K pr. year for L7. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $325K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Instacart's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
Legal 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Legal 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Legal 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Legal 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:

  • 50% optjenes i 1st-ÅR (50.00% årligt)

  • 50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



OSS

The highest paying salary package reported for a Juridisk at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $400,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Juridisk role in United States is $325,000.

