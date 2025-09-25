Finansanalytiker kompensation in United States hos Instacart udgør i alt $210K pr. year for L5. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Instacart's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025
Optjeningsplan
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Aktietype
RSU
Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
50%
ÅR 1
50%
ÅR 2
Aktietype
RSU
Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:
50% optjenes i 1st-ÅR (50.00% årligt)
50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)
OSS
Hvad er den højeste Finansanalytiker løn hos Instacart in United States?
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Finansanalytiker hos Instacart in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $232,050. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Hvor meget får Instacart Finansanalytiker medarbejdere i løn in United States?
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Instacart for Finansanalytiker rollen in United States er $165,750.