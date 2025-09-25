Virksomhedsoversigt
Instacart
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Finansanalytiker

  • Alle Finansanalytiker Lønninger

Instacart Finansanalytiker Lønninger

Finansanalytiker kompensation in United States hos Instacart udgør i alt $210K pr. year for L5. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Instacart's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$179K - $209K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$166K$179K$209K$232K
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Se 3 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:

  • 50% optjenes i 1st-ÅR (50.00% årligt)

  • 50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Finansanalytiker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Finansanalytiker hos Instacart in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $232,050. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Instacart for Finansanalytiker rollen in United States er $165,750.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Instacart

Relaterede virksomheder

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer