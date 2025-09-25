Virksomhedsoversigt
Instacart
Instacart Data Science Leder Lønninger

Den gennemsnitlige Data Science Leder kompensationspakke in United States hos Instacart udgør i alt $565K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Instacart's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025

Median Pakke
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Total per år
$565K
Niveau
L7
Grundløn
$265K
Stock (/yr)
$300K
Bonus
$0
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
9 År
Hvad er karriereniveauerne hos Instacart?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:

  • 50% optjenes i 1st-ÅR (50.00% årligt)

  • 50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



OSS

The highest paying salary package reported for a Data Science Leder at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $1,205,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Data Science Leder role in United States is $380,000.

