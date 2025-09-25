Forretningsanalytiker kompensation in United States hos Instacart spænder fra $173K pr. year for L4 til $287K pr. year for L6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $208K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Instacart's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$173K
$129K
$38.2K
$6.3K
L5
$217K
$147K
$62.2K
$8K
L6
$287K
$175K
$109K
$2.7K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
50%
ÅR 1
50%
ÅR 2
Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:
50% optjenes i 1st-ÅR (50.00% årligt)
50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)