Forretningsdriftsleder kompensation hos Instacart udgør i alt $210K pr. year for L6. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Instacart's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$193K - $219K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$170K$193K$219K$242K
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
Se 3 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:

  • 50% optjenes i 1st-ÅR (50.00% årligt)

  • 50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Instacart

