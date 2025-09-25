Virksomhedsoversigt
Instacart
Instacart Forretningsdrift Lønninger

Den gennemsnitlige Forretningsdrift samlede kompensation hos Instacart spænder fra $366K til $512K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Instacart's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$396K - $460K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$366K$396K$460K$512K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietype
RSU

Hos Instacart er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:

  • 50% optjenes i 1st-ÅR (50.00% årligt)

  • 50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



