Inovalon
Inovalon Lønninger

Inovalon's løn spænder fra $43,675 i samlet kompensation om året for en Løsningsarkitekt i den lave ende til $276,375 for en Ledelseskonsulent i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Inovalon. Sidst opdateret: 9/14/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $100K

Backend Softwareingeniør

Produktleder
Median $132K
Dataanalytiker
Median $100K

Forretningsanalytiker
Median $96K
Forretningsudvikling
$110K
Kundeservice
$55.3K
Human Resources
$190K
Ledelseskonsulent
$276K
Projektleder
$146K
Salg
$49.8K
Software Engineering Leder
$246K
Løsningsarkitekt
$43.7K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Inovalon er Ledelseskonsulent at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $276,375. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Inovalon er $105,223.

