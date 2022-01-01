Virksomhedsoversigt
Innovaccer
Innovaccer Lønninger

Innovaccer's løn spænder fra $9,325 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $260,100 for en Produktdesign Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Innovaccer. Sidst opdateret: 9/6/2025

$160K

Software Ingeniør
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend Softwareingeniør

Data Scientist
Median $17.5K
Produktleder
Median $55.8K

Software Engineering Leder
Median $67.7K
Dataanalytiker
Median $9.3K
Produktdesigner
Median $21.6K
Data Science Leder
$70.8K
IT-teknolog
$77.7K
Ledelseskonsulent
$16.5K
Marketing Operations
$11.8K
Produktdesign Leder
$260K
Salg
$11.8K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Innovaccer er Produktdesign Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $260,100. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Innovaccer er $21,561.

