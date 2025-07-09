Virksomhedsoversigt
Innotech
Innotech Lønninger

Innotech's løn spænder fra $11,973 i samlet kompensation om året for en IT-teknolog i den lave ende til $122,400 for en Kemisk Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Innotech. Sidst opdateret: 9/14/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $51K

Frontend Softwareingeniør

Backend Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

DevOps Ingeniør

Dataanalytiker
Median $39.8K
Forretningsanalytiker
Median $46K

Løsningsarkitekt
Median $68K

Data Arkitekt

Teknisk Programleder
Median $78.9K
Administrativ Assistent
$22.7K
Kemisk Ingeniør
$122K
Data Scientist
Median $31.3K
IT-teknolog
$12K
Investeringsrådgiver
$41.8K
Juridisk
$63.2K
Produktdesigner
$38.8K
Produktleder
$60.2K
Projektleder
$91.4K
Rekrutterer
$58.5K
Software Engineering Leder
$66K
Venturekapitalist
$41.9K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Innotech er Kemisk Ingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $122,400. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Innotech er $50,958.

