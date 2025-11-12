Virksomhedsoversigt
InMobi Dataarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Dataarkitekt samlede kompensation in India hos InMobi spænder fra ₹3.57M til ₹4.89M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for InMobi's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos InMobi er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (1.19% pr. periode)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataarkitekt hos InMobi in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹12,988,619. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos InMobi for Dataarkitekt rollen in India er ₹5,479,855.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for InMobi

