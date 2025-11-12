InMobi Backend Softwareingeniør Lønninger

Backend Softwareingeniør kompensation in India hos InMobi spænder fra ₹2.45M pr. year for SDE I til ₹5.6M pr. year for SDE III. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹3.01M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for InMobi's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

+ ₹5.03M + ₹7.73M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Seneste Lønindsendelser

​ Tabelfilter Tilmeld Tilføj Tilføj Løn Tilføj Kompensation

Virksomhed Lokation | Dato Niveau Mærke Års Erfaring Total / I Virksomheden Total Kompensation ( INR ) Grundløn | Aktier (år) | Bonus Ingen lønninger fundet Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Få besked om nye lønninger Eksporter DataSe Ledige Stillinger

HR / Rekruttering? Opret et interaktivt tilbud

Optjeningsplan Primær 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos InMobi er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 1.19 % pr. periode )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedligt )

Hvad er optjeningsplanen hos InMobi ?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke Abonnér på verificerede Softwareingeniør tilbud . Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere → Indtast Din E-mail Indtast Din E-mail Abonnér Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.