Inmar
Inmar Lønninger

Inmars løninterval spænder fra $79,600 i total kompensation årligt for en HR i den nedre ende til $224,400 for en Marketing i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Inmar. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $109K
Data Science Leder
$188K
Datascientist
$110K

Finansanalytiker
$86.7K
HR
$79.6K
Marketing
$224K
Produktchef
$147K
Salg
$124K
Software Engineering Leder
$159K
Inmar में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका विपणन at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $224,400 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Inmar में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $124,375 है।

