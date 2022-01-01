Virksomhedskatalog
Ingram Micro
Ingram Micro Lønninger

Ingram Micros løninterval spænder fra $10,091 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $264,924 for en Løsningsarkitekt i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ingram Micro. Sidst opdateret: 8/12/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $10.1K
Produktdesigner
Median $168K

UX-designer

Datascientist
Median $83.9K

Forretningsanalytiker
$186K
Finansanalytiker
$127K
IT-specialist
$146K
Marketing
$101K
Produktchef
$83.6K
Projektleder
$119K
Salg
$72.5K
Salgsingeniør
$20.7K
Software Engineering Leder
$81K
Løsningsarkitekt
$265K
Teknisk programleder
$176K
UX-forsker
$77.4K
Venturekapitalist
$66.7K
Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Ingram Micro er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $264,924. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Ingram Micro er $92,702.

