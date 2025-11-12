Virksomhedsoversigt
Infosys
Infosys Cloud Arkitekt Lønninger i United States

Cloud Arkitekt kompensation in United States hos Infosys spænder fra $108K pr. year for JL4 til $122K pr. year for JL6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $110K.

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
Solution Architect
$108K
$105K
$0
$3K
JL5
Senior Solution Architect
$151K
$151K
$0
$0
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Infosys er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Cloud Arkitekt hos Infosys in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $195,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Infosys for Cloud Arkitekt rollen in United States er $109,000.

Andre ressourcer