Infosys
Infosys Backend Softwareingeniør Lønninger i Canada

Backend Softwareingeniør kompensation in Canada hos Infosys spænder fra CA$90.4K pr. year for JL3B til CA$104K pr. year for JL5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Canada udgør i alt CA$101K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Infosys's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Entry Level)
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
Senior Systems Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Technology Analyst
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
Technology Lead
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Infosys er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Backend Softwareingeniør hos Infosys in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$109,459. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Infosys for Backend Softwareingeniør rollen in Canada er CA$100,792.

