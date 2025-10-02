Virksomhedsoversigt
Software Ingeniør kompensation in Greater Hyderabad Area hos Infor spænder fra ₹667K pr. year for Associate Software Engineer til ₹1.69M pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Hyderabad Area udgør i alt ₹1.21M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Infor's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
(Entry Level)
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Se 1 Flere Niveauer
₹13.94M

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på ₹2.61M+ (nogle gange ₹26.14M+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
