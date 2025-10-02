Software Ingeniør kompensation in Atlanta Area hos Infor spænder fra $99.8K pr. year for Software Engineer til $131K pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Atlanta Area udgør i alt $90K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Infor's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
