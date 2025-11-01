Virksomhedsoversigt
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Projektmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Projektmanager kompensationspakke in Canada hos Info-Tech Research Group udgør i alt CA$141K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Info-Tech Research Group's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/1/2025

Median Pakke
company icon
Info-Tech Research Group
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Total per år
CA$141K
Niveau
-
Grundløn
CA$137K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.1K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos Info-Tech Research Group?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Projektmanager hos Info-Tech Research Group in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$193,906. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Info-Tech Research Group for Projektmanager rollen in Canada er CA$141,415.

