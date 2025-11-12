Virksomhedsoversigt
Info Edge
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Softwareingeniør

  • Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør

  • India

Info Edge Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør Lønninger i India

Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør kompensation in India hos Info Edge udgør i alt ₹1.35M pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹1.29M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Info Edge's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Gennemsnit Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Se 2 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Info Edge?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Softwareingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør hos Info Edge in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹4,039,791. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Info Edge for Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør rollen in India er ₹1,382,510.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Info Edge

Relaterede virksomheder

  • Flipkart
  • Microsoft
  • Amazon
  • Spotify
  • LinkedIn
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer