Full-Stack Softwareingeniør kompensation in India hos Info Edge udgør i alt ₹1.84M pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹1.77M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Info Edge's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
