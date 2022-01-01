Virksomhedsoversigt
Infinidat
Infinidat Lønninger

Infinidat's løn spænder fra $35,638 i samlet kompensation om året for en Kundeservice Operations in Israel i den lave ende til $111,440 for en Marketing in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Infinidat. Sidst opdateret: 9/13/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $84.3K

Backend Softwareingeniør

Forretningsanalytiker
$93.5K
Kundeservice Operations
$35.6K

Marketing
$111K
OSS

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Infinidat on Turundus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $111,440. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Infinidat keskmine aastane kogutasu on $88,927.

