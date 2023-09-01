Virksomhedskatalog
Inetum
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Inetum Lønninger

Inetums løninterval spænder fra $19,857 i total kompensation årligt for en Dataanalytiker i den nedre ende til $162,089 for en Forretningsdrift i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Inetum. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $33K

Fuld stakk softwareingeniør

Forretningsdrift
$162K
Forretningsanalytiker
$48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dataanalytiker
$19.9K
IT-specialist
$37K
Managementkonsulent
$25.2K
Produktchef
$30.5K
Projektleder
$38.3K
Løsningsarkitekt
$42.1K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

Den højest betalende rolle rapporteret hos Inetum er Forretningsdrift at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $162,089. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Inetum er $36,991.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Inetum

Relaterede virksomheder

  • Netflix
  • Flipkart
  • Facebook
  • Uber
  • Dropbox
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer