Virksomhedsoversigt
Indra
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

  • Madrid Metropolitan Area

Indra Software Ingeniør Lønninger i Madrid Metropolitan Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Madrid Metropolitan Area hos Indra udgør i alt €32.5K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Indra's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Indra
Systems Engineer
Madrid, MD, Spain
Total per år
€32.5K
Niveau
Engineer
Grundløn
€32.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
3 År
Hvad er karriereniveauerne hos Indra?

€142K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på €26.7K+ (nogle gange €267K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Full-Stack Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Indra in Madrid Metropolitan Area ligger på en årlig samlet kompensation på €37,978. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Indra for Software Ingeniør rollen in Madrid Metropolitan Area er €32,519.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Indra

Relaterede virksomheder

  • Databricks
  • Snap
  • Apple
  • Intuit
  • SoFi
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer