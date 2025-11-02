Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Kundeservice samlede kompensation in India hos Indeed spænder fra ₹769K til ₹1.12M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Indeed's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹882K - ₹1.01M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Indeed er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Indeed er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.4% optjenes i 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kundeservice hos Indeed in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹1,119,704. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Indeed for Kundeservice rollen in India er ₹768,610.

