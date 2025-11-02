Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Virksomhedsudvikling samlede kompensation hos Indeed spænder fra $240K til $329K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Indeed's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$260K - $309K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$240K$260K$309K$329K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Indeed er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Indeed er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.4% optjenes i 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Virksomhedsudvikling hos Indeed ligger på en årlig samlet kompensation på $328,900. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Indeed for Virksomhedsudvikling rollen er $240,240.

