Included Health
Included Health Lønninger

Included Healths løninterval spænder fra $114,570 i total kompensation årligt for en Finansanalytiker i den nedre ende til $332,655 for en Forretningsdrift i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Included Health. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Softwareingeniør
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Fuld stakk softwareingeniør

Produktchef
Median $219K
Administrativ assistent
$125K

Forretningsdrift
$333K
Dataanalytiker
$134K
Datascientist
$325K
Finansanalytiker
$115K
Produktdesigner
$186K
Programleder
$208K
Projektleder
$137K
Rekrutteringskonsulent
$166K
Software Engineering Leder
$265K
UX-forsker
$286K
Vesting-plan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Included Health er Aktie/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig vesting-plan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Ofte stillede spørgsmål

El puesto con el salario más alto reportado en Included Health es Forretningsdrift at the Common Range Average level con una compensación total anual de $332,655.
La compensación total anual mediana reportada en Included Health es $197,003.

