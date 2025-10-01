Virksomhedsoversigt
Impossible Foods
  • San Francisco Bay Area

Impossible Foods Kemisk Ingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gennemsnitlige Kemisk Ingeniør samlede kompensation in San Francisco Bay Area hos Impossible Foods spænder fra $177K til $259K pr. year.

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$204K - $232K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$177K$204K$232K$259K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Impossible Foods er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



OSS

The highest paying salary package reported for a Kemisk Ingeniør at Impossible Foods in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $258,538. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Impossible Foods for the Kemisk Ingeniør role in San Francisco Bay Area is $177,471.

