Den gennemsnitlige Forretningsdriftmanager samlede kompensation hos Impossible Foods spænder fra $140K til $196K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Impossible Foods's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$152K - $177K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$140K$152K$177K$196K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Impossible Foods er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsdriftmanager hos Impossible Foods ligger på en årlig samlet kompensation på $196,350. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Impossible Foods for Forretningsdriftmanager rollen er $140,250.

